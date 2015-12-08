РФ відреагувала на протест Туреччини з приводу фото моряка з ПЗРК

Про це пише РБК.

Як заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, 4 грудня турецька сторона під час проходу великого десантного корабля «Цезарь Куников» через Босфор помітила на палубі матроса з ПЗРК. Захарова підкреслила, що даний інцидент не порушує жодної статті конвенції Монтре, яка регулює судноплавство в чорноморських протоках.

«Охорона судна - законне право кожного екіпажу», - зазначила Захарова. Заяву опубліковано на сайті МЗС.

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Представник МЗС заявила, що у Москві викликало здивування, що в Анкарі інцидент з фотографією розцінили як «провокаційний і представляє загрозу». Захарова зазначила, що влада Туреччини не змогли вказати на те, в чому конкретно вбачається порушення російських військових, крім посилань на якийсь «контекст та філософію» міжнародних правових норм».

Марія Захарова зазначила, що «фото збройного крупнокаліберним кулеметом годинного на палубі іспанського військового корабля», також зроблене в протоках, «не викликала запитань у турецької сторони і ЗМІ».

Знімок чоловіка, який демонструє переносний зенітний ракетний комплекс, перебуваючи на борту військового корабля, був поширений 6 грудня турецьким телеканалом NTV. Телеканал стверджує, що на фото - російський військовий, який знаходиться на борту корабля «Цезарь Куников», що проходить через протоку Босфор.

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Інцидент з фото став причиною виклику до МЗС Туреччини посла Росії в Анкарі Андрія Карлова. Як повідомляв Reuters з посиланням на джерело в турецькому зовнішньополітичному відомстві, Анкара Москви застерегла від повторення інцидентів, подібних нагоди з фото росіянина з ПЗРК на кораблі в Босфорі. Глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу назвав дії «російського військового» провокацією.