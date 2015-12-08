Росія вирішила направити до Сирії ракетний крейсер "Варяг"
18:46, 08 грудня 2015Світ
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Гвардійський ракетний крейсер "Варяг", який наразі в Індії бере участь у російсько-індійських військово-морських навчаннях "Індра", вирушить до Сирії.
Крейсер "Варяг" відправлять до Сирії / wikipedia.org
Про це розповіло джерело у російській делегації, яка бере участь у маневрах, передає ТАСС.
"Гвардійський ракетний крейсер "Варяг" попрямує з Індії до Сирії, де змінить ракетний крейсер проекту 1164 (шифр "Атлант") "Москва", - зазначив він.
Крім того, стало відомо, що корабель пробуде там, ймовірно, до вересня.
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Раніше, в кінці жовтня, більше 100 російських вантажних кораблів прибули до Сирії за останній тиждень – морський транзит досяг річного піку після того, як Росія виступила на підтримку Башара Асада.
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