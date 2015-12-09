"Це секрет": Медведєв відмовився відповідати на питання про вартість авіаударів у Сирії
13:52, 09 грудня 2015Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в телеінтерв'ю відмовився називати вартість російської військової операції у Сирії.
За словами Медведєва, застосування сил РФ у Сирії вкладається в параметри бюджету / Фото: УНІАН
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«Це секрет», - заявив Медведєв, відповідаючи про вартість військової операції.
За його словами, «застосування російських Збройних сил повністю вкладається в параметри бюджету Міноборони».
«Вони не зверталися за збільшенням витрат на оборону стосовно ситуації», - сказав Медведєв.
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Як повідомляв УНІАН, за останні чотири дні російські літаки скинули на території Сирії 1920 авіаційних бомб.
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