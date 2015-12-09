Росія заперечує створення нової авіабази на території Сирії

Про це заявив представник відомства Ігор Конашенков, передає "Крим.Реалії".

Він зазначив, що з авіабази «Хмеймім» (Латакія), де базуються російські літаки, до будь-якої точки сирійської території летіти 30-40 хвилин.

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Раніше УНІАН повідомляв, що крім основної авіабази Хмеймім у Латакії, Росія використовує бази Шайрат в Хомсі і Аль-Тайас у Пальмірі як аеродроми «підскоку» при наданні вогневої підтримки урядовим військам у момент наступу.

Також Сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Британії, повідомив, що Росія розширює свою присутність в Сирії і облаштовує для своїх військових нову військову базу.