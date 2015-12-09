РФ давно знає про використання території Туреччини в інтересах ІДІЛ - Лавров

Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, повідомляє РИА «Новости».

«Ми, звичайно, знали, і досить довгий час, про те, як турецька територія використовується і для комерційних операцій з ІДІЛ, і для перекидання зброї і терористів в Сирію, і для надання екстремістам і бойовикам можливості підлікуватись, відпочити і знову підготуватися до бойових операцій, причому не тільки в Сирії, але і в інших регіонах, включаючи Північний Кавказ», - заявив Лавров.

Міністр уточнив, що російська влада давно пропонувала турецьким колегам прийняти якісь заходи у зв'язку з цим, але безрезультатно.

«Не вийшло. І більш того, з прийняттям рішення збити наш літак влада показала, що вони, по суті справи, підтримують терористів. Не важливо, з яких мотивів», - підкреслив глава МЗС Росії.

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Відносини Росії і Туреччини різко погіршилися після катастрофи Су-24, збитого турецькими ВВС 24 листопада після порушення її повітряного простору.

З 1 січня 2016 року Росія заборонила ввезення з Туреччини цілу низку продуктів, закрила безвізовий режим між державами, а також ввела обмеження на наймання громадян Туреччини на своїй території.

Крім того, Росія і Туреччина призупинили переговори щодо АЕС "Аккую", "Турецького потоку" і низці інших проектів припинені.

Влада Туреччини оцінюють можливі збитки від російських санкцій, а також через розрив зв'язків у різних сферах в 9 мільярдів доларів.