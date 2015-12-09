Bloomberg: Кремль стурбований можливою втратою народної підтримки

У Кремлі стурбовані можливою втратою народної підтримки, і глава держави за останні місяці кілька разів обговорював зі своїми помічниками проблему падіння рівня життя, повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, інформує РБК.

За словами співрозмовників агентства, Путін покладається головним чином на готовність росіян терпіти позбавлення заради громадського спокою, поки економіка не почне відновлюватися в наступному році.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Путін «досить великий час приділяє економіці і антикризовій діяльності». Він не погодився з твердженнями про те, що доходи населення впали дуже сильно. Пєсков відмовився давати Bloomberg коментарі з приводу зустрічей у Кремлі, присвячених обговоренню падіння рівня життя.

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За оцінкою Вищої школи економіки, до кінця року кількість росіян, що живуть нижче межі бідності, збільшиться більш ніж на 3 млн осіб, а чисельність середнього класу зменшиться на 6 млн осіб, відзначає агентство. За даними Росстату, в жовтні реальні зарплати впали на 10,9% в річному вираженні, що стало самим сильним скороченням за час президентства Путіна. За оцінкою Мінекономрозвитку, росіяни перейшли на ощадну модель споживання, що призвело до максимального обвалу роздрібних продажів за 20 років.

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За словами ректора Вищої школи економіки Ярослава Кузьмінова, що входить в пул кремлівських радників, збільшення числа малозабезпечених громадян укупі зі скороченням соціальних витрат «є джерелом серйозного занепокоєння для уряду. «Простір влади для політичного маневру обмежена тим фактом, що вони не хочуть повідомляти людям погані новини», - пояснив учений.

На думку Кузьмінова, ще рік народне обурення не буде серйозною політичною проблемою, але потім Кремлю знадобляться хоч які-небудь ознаки прогресу в економіці. «Момент істини настане через два або три роки», - сказав економіст.