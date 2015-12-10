У Москві хочуть знизити пільги на оплату компослуг

Російський Мінбуд готується до 2016 року знизити витрати федерального бюджету на виділення субсидій регіонам для пільговиків по оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП), повідомляють Ведомости.

"Відомство знижує середньоросійський стандарт, з якого розраховуються ці субсидії. Основне скорочення торкнулося Москви. Зниження стандарту дозволить в 2016 році перекласти на столичний бюджет витрати на 30 мільярдів рублів (433 мільйони доларів), втім, влада Москви, в свою чергу, обіцяє надавати пільги по оплаті ЖКГ з більшою адресністю", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що отримані субсидії регіональна влада Росії має витрачати на підтримку пільговиків та малозабезпечених, для яких оплата ЖКП є обтяжливою.

Як пояснює заступник виконавчого директора асоціації "ЖКГ-розвиток" Катерина Тєтушкіна, заходи соцпідтримки з оплати ЖКП передбачено, зокрема, законом "Про ветеранів" – її наданням займаються регіональні влади, але кошти виділяються з федерального бюджету.

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"У Москві проживає 3,3 мільйона пільговиків, за даними Мосгорстата, на одного жителя столиці РФ припадає 19,2 квадратного метра. Таким чином, зниження стандарту для Москви призведе до економії приблизно 30,4 мільярда рублів (440 мільйонів доларів) федеральних коштів 2016 року – ці витрати буде перекладено на бюджет Москви", - підкреслюється в статті.