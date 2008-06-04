Євросоюз може надіслати в Абхазію своїх прикордонників

Європейський парламент може закликати Раду ЄС розглянути питання направлення Європейської прикордонної місії до Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в проекті резолюції Європарламенту, голосування за який в сесійній залі заплановано на завтра, 5 червня.

В проекті резолюції, текст якого має УНІАН, депутати планують висловити стурбованість ескалацією ситуації в Абхазії та закликати до поновлення міжнародних зусиль для повернення сторін до діалогу і відновлення мирного процесу з метою досягнення всебічного врегулювання.

Депутати також планують висловити розчарування проголошенням Росією намірів про встановлення офіційних відносин з інституціями сепаратистських республік Південної Осетії та Абхазії, закликати Росію негайно відкликати додаткові військові підрозділи з Абхазії, а також на підставі досвіду діяльності Європейської прикордонної місії на Придністровській ділянці кордону між Молдовою та Україною закликати Раду ЄС розглянути можливість розгорнути схожу місію в Грузії.

Депутати також планують закликати Раду ЄС та Єврокомісію порушити питання Абхазії та Південної Осетії під час саміту Росія-ЄС, який має відбутися всередині червня в російському Ханти-Мансійську.