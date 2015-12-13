У Франції розпочався другий тур місцевих виборів

Партія, очолювана Марін Ле Пен, за підсумками першого туру лідирує в шести з 13 регіонів материкової Франції, пише Європейська правда.

Однак, згідно з опитуваннями громадської думки, правоцентристська Республіканська партія екс-президента Ніколя Саркозі з тих пір змогла завоювати додаткову підтримку.

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Республіканці під керівництвом Саркозі в першому турі відтіснили правлячу партію соціалістів Франсуа Олланда на третє місце.

За підсумками першого туру "Національний фронт" отримав 27,73% голосів, друге місце посіли республіканці з 26,65%. Правляча Соціалістична партія набрала 23,12% голосів.