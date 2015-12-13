20 осіб загинуло і 55 поранено через вибух на ринку в Пакистані
Щонайменше 20 людей загинуло 13 грудня в результаті вибуху на ринку одягу в місті Парачинар (адмінстративних центр району Куррам, Федерально керовані племінні території) на північному заході Пакистану.
Як повідомляє пакистанська газета Dawn, поранення в результаті вибуху отримали 55 осіб, з них більше 15 знаходяться в критичному стані.
Вибух стався на ринку, куди люди з'їхалися для закупівлі вживаного одягу на зимовий період.
За словами вибухотехніків, для бомби було використано близько 30-35 кілограмів вибухівки.
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Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. У той же час повідомляється, що двоє підозрюваних були затримані біля місця вибуху.
Куррам є однією з найбільш проблемних племінних територій, оскільки межує одразу з трьома провінціями Афганістану і використовувався в якості ключового маршруту перекидання бойовиків.