У Сирії внаслідок бомбардування загинули 45 мирних жителів - правозахисники

Крім того, атаки зазнала школа, передає The Guardian з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

Наголошується, що серед загиблих були щонайменше 10 дітей і чотири жінки. Крім того, десятки людей поранені.

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Також представник Сирійської обсерваторії з прав людини Абдель Рахман розповів, що в результаті бомбардування також був убитий один повстанець.

Наразі поки не відомо, ким був здійснений авіаналіт: військами Асада чи військово-космічними силами РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що понад півсотні людей загинули внаслідок теракту в місті Тель-Тамр на півночі Сирії. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».