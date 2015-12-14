Латвія почала будувати паркан на кордоні з Росією

На найбільш складних для контролю ділянках на східному кордоні з Росією латвійська влада почала зводити паркан.

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Про це повідомив глава прикордонної охорони Латвії Нормунд Гарбарс, передає Delfi.

Зазначається, що через зелений кордон перебираються контрабандисти і нелегальні іммігранти, яких в цьому році затримано вже понад 500.

В результаті облаштування кордону на місці стежки буде створена широка смуга, яка легко проглядатиметься. У місцях, які важко охороняти, наприклад, там, де поруч з кордоном проходять дороги, навколо КПП встановлять паркан.

У той же час журналісти зазначають, що "паркан може виявитися марним, тому що через кожен кілометр в ньому передбачені 100-метрові проходи для міграції диких тварин".

Перший етап будівництва буде проведено в місцях, які вважаються найбільш небезпечними і незручними для контролю території.

Зазначимо, раніше паркани з'явилися на кордонах Австрії зі Словенією, а також Греції з Македонією.