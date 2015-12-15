ФСБ РФ озвучила кількість убитих у Сирії та Іраку росіян, що вступили до лав ІДІЛ

Про це повідомляє РИА «Новости».

З них 198 знищені в ході бойових дій, ще 214 повернулися в країну.

«Всі вони взяті під щільний контроль у правоохоронних органах: 80 засуджені, 41 заарештований», - заявив глава ФСБ Олександр Бортніков.

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У слідчих органах розслідують справи про участь у бойових діях за кордоном проти близько тисячі росіян.