ФСБ РФ озвучила кількість убитих у Сирії та Іраку росіян, що вступили до лав ІДІЛ
10:30, 15 грудня 2015Світ
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За даними ФСБ, близько 2,9 тис. громадян Росії підозрюються у причетності до терористичної організацій ІДІЛ в Сирії і Іраку.
REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости».
З них 198 знищені в ході бойових дій, ще 214 повернулися в країну.
«Всі вони взяті під щільний контроль у правоохоронних органах: 80 засуджені, 41 заарештований», - заявив глава ФСБ Олександр Бортніков.
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У слідчих органах розслідують справи про участь у бойових діях за кордоном проти близько тисячі росіян.
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