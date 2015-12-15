Китай і Єгипет названі лідерами року за кількістю ув’язнення журналістів

У той же час, кількість ув’язнених по всьому світі журналістів дещо знизилася у порівнянні з фіксованим в останні 3 роки рекордним рівнем, передає радіо "Свобода".

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У доповіді комітету від 15 грудня, зокрема, йдеться, що 199 журналістів у світі опинилися за гратами через свою професійну діяльність у порівнянні з показником у 221 минулого року.

Станом на початок грудня у Китаї ув’язнили 49 журналістів, в Єгипті – 23, Ірані – 19, Еритреї – 17, в Туреччині – 14.

"В Азербайджані, де політика президента Ільгама Алієва викликала обурення міжнародної спільноти через придушення інакомислення, ув’язнили вісьмох журналістів, серед яких і журналістка-розслідувач, яка співпрацювала з радіо Свобода Хадіджа Ісмаїлова", - зазначається у повідомленні.

Серед інших колишніх радянських республік у доповіді CPJ названо Узбекистан (4 ув’язнених журналісти), а також Росію, Киргизстан і Туркменістан – кожна з цих країн в 2015 році кинула за ґрати по одному журналісту. Зауважується, що в Туркменістані із липня перебуває в ув’язненні кореспондент туркменської служби радіо Свобода Сапармамед Непескулієв.

Крім того, у звіті йдеться про російського блогера Сергія Рєзніка з Ростова-на-Дону, який у січні був засуджений до 18 місяців ув’язнення за звинуваченням в образі чиновника і записом в Інтернеті. Це вже друга судимість для публіциста. Звинувачення на свою адресу Рєзнік назвав політично мотивованими.