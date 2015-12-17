США вважають, що Туреччина має вивести війська з Іраку - ЗМІ

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Білий дім, передає Українська правда.

"Віце-президент зазначив, що недавня відправка турецьких сил на північ Іраку сталася без попередньої згоди іракського уряду. Обидва лідери вітали попередні дані про виведення деяких турецьких сил і погодилися, що це має тривати. Вони повторили, що будь сили можуть бути присутніми в Іраку в координації та з дозволу іракського уряду", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Байден "підтримав суверенітет і територіальну цілісність Іраку і закликав Туреччину зробити те ж саме".

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Нагадаємо, 12 грудня іракська влада звернулася із скаргою до Ради Безпеки ООН у зв'язку з присутністю турецьких військ на півночі країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що кілька сотень турецьких солдат були розміщені на півночі Іраку поблизу захопленого терористами «Ісламської держави» міста Мосул.

У свою чергу, Ірак заявив, що введення турецьких військовослужбовців в північну частину країни є порушенням її суверенітету, і зажадав їх негайно вивести.