Німецький журнал Cicero назвав Путіна людиною року - ЗМІ

Про це йдеться у повідомленні видання на сторінці в інтернеті, передає Європейська правда.

Повідомляється, що на обкладинці нового січневого номера журналу з’явиться портрет Путіна, який виконаний в наслідування великому іспанському сюрреалисту Сальвадору Далі.

Читайте такожForbes визнав Путіна найвпливовішою людиною в світі

Назва номеру буде така "Гравець. Як Володимир Путін став найважливішою людиною у світі".

Рішення редакції Cicero головний редактор видання Крістоф Швеннике (Christoph Schwennicke) обґрунтував наступним чином: "не можна не визнати, що Путін, поєднуючи безпринципність і спритність, зумів стати ключовою фігурою в світовій політиці. Без Росії ніяк не обійтися - це довели переговори щодо атомної програми Ірану, це стає очевидним і в сирійській війні, і на віденських переговорах про політичне вирішення сирійського конфлікту. Путіна не обов'язково любити. Але з ним треба рахуватися. Більше, ніж коли-небудь".