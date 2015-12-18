Прем'єр привітав громадян Грузії з позитивним висновком ЄС щодо візової лібералізації

Про це грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі заявив на засіданні уряду, передає Грузія Online. Єврокомісія оприлюднить остаточний звіт про виконання Грузією Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Євросоюзом, при цьому Іраклій Гарібашвілі вже повідомив, що висновок буде позитивним і привітав грузинський народ з цією подією. При цьому він зазначив, що вчора ввечері він вже отримав привітання.

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"Сьогодні дуже важливий день. Вчора, пізно вночі я мав розмову з ЄС і хочу вперше сказати громадськості і всім вам, що сьогодні буде опубліковано остаточний звіт ЄС, в якому щодо Грузії є позитивний висновок. Так що, вітаю всіх", - зазначив прем'єр.

Також він висловив подяку кожному члену уряду, підкресливши, що це була дуже трудомістка робота. "Хочу привітати всіх. Ми на 100% виконали взяті нами зобов'язання щодо ЄС і не залишили жодного знаку запитання. Все виконали сповна", - підкреслив він.

"Вчора ввечері мене вже привітали, і я також вітаю всіх і вітаю грузинський народ. Це перемога грузинського народу, її гідна оцінка, гідна оцінка її очікувань протягом усього цього часу і нашої країни. Це важливий крок на зміцнення нашої країни, найважливіша подія в новітній історії нашої країни", - заявив прем'єр.

"Думаю, наші громадяни заслуговують того, щоб пересуватися по всьому світу без віз, без будь-яких бар'єрів. Наша прагматична політика спрямована на захист наших національних інтересів. Ми не робили жодного кроку без урахування національних інтересів, як у напрямку зовнішньої політики, так і в цілому", - підсумував грузинський прем'єр-міністр.