Греція образилась на слова президента Чехії та відкликала свого посла

16:22, 22 грудня 2015
Світ
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Греція відкликала свого посла в Чехії для консультацій через висловлювання президента Чехії Мілоша Земана про Грецію.

REUTERS

Про це заявили в МЗС Греції, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.

"Посол сьогодні вилетів з Праги до Афін для консультацій. Це було рішення МЗС Греції" -  сказала Ева Жижкова з посольства Греції в Чехії.

Минулого тижня президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю словацьким ЗМІ заявив, що був розчарований рішенням Греції не виходити з єврозони.

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Крім того, він заявив, що "Чехія мала б перейти на євро наступного ж дня, як з єврозони вийде Греція".

В МЗС Греції вже висловлювали свою оцінку словам Земана.

"Чехія стала членом ЄС завдяки Греції", - заявляли минулого тижня у відомстві.

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