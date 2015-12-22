Греція образилась на слова президента Чехії та відкликала свого посла
Греція відкликала свого посла в Чехії для консультацій через висловлювання президента Чехії Мілоша Земана про Грецію.
Про це заявили в МЗС Греції, пише Європейська правда з посиланням на Ceske Noviny.
"Посол сьогодні вилетів з Праги до Афін для консультацій. Це було рішення МЗС Греції" - сказала Ева Жижкова з посольства Греції в Чехії.
Минулого тижня президент Чехії Мілош Земан в інтерв’ю словацьким ЗМІ заявив, що був розчарований рішенням Греції не виходити з єврозони.
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Крім того, він заявив, що "Чехія мала б перейти на євро наступного ж дня, як з єврозони вийде Греція".
В МЗС Греції вже висловлювали свою оцінку словам Земана.
"Чехія стала членом ЄС завдяки Греції", - заявляли минулого тижня у відомстві.