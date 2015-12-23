Президент Польщі: ЄС потрібні реформи для ефективної відповіді новим викликам

"ЄС постійно стикається з кризами - чи то фінансова криза чи криза з біженцями, - заявив польський президент. - Ми хочемо, щоб ЄС був ефективним. Ми хочемо, щоб він працював правильно. Щоб він міг передбачити всі можливі проблеми, з якими зіткнеться з майбутньому", - заявив президент Польщі в інтерв'ю Бі-бі-сі.

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У ході бесіди Анджей Дуда заявив, що не є євроскептиком, не дивлячись на те, що цей ярлик на нього і його консервативну партію "Право і справедливість" часто навішують. "Ми не євроскептики, ми - єврореалісти", - заявив польський президент.

"Я дивлюся на те, що відбувається з точки зору наших сусідів. Сусідів, які опинилися в ситуації, схожій на ту, в якій опинилася Польща. Країн, які разом з нами знаходилися за "залізною завісою". Після падіння комуністичного режиму, ми опинилися в схожих економічних умовах. Сьогодні більшість наших країн - члени НАТО. І в першу чергу поляки раді бути громадянами країни, що входить до Євросоюзу. Для багатьох з них це має велике символічне значення", - сказав Анджей Дуда.

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Польський лідер попередив також, що Євросоюз зіткнеться з серйозною кризою у випадку, якщо Великобританія вирішить покинути його.

Говорячи про протести, які проходять у Польщі в останні тижні у зв'язку з реформою конституційного суду, президент заявив, що вони організовані опозицією і підтверджують, що Польща є демократичною країною. "Ці демонстрації організовуються в першу чергу тими, хто донедавна правив Польщею. Тими, хто був усунений від влади в ході загальних виборів. [...] Вони просто не можуть з цим змиритися, а тому підбурюють суспільство і організовують протести", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, у травні центрвиборчком Польщі оголосив про перемогу Анджея Дуди на президентських виборах. Він з невеликою перевагою обійшов свого основного суперника, на той момент чинного президента Польщі Броніслава Коморовського.