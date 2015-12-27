Папа Франциск закликав країни Центральної Америки допомогти біженцям з Куби

15:55, 27 грудня 2015
Світ
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Папа Римський Франциск закликав країни Центральної Америки продемонструвати великодушність по відношенню до тисяч кубинських біженців, що застрягли в регіоні по дорозі в США.

REUTERS

За словами Папи Римського, багато з цих кубинців – жертви нелегальних перевізників людей.

Кілька тисяч кубинців застрягли на кордоні між Коста-Рікою і Нікарагуа, після того як уряд Нікарагуа заборонило їм проїжджати через територію країни, повідомляє Російська служба ВВС.

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Кореспонденти повідомляють, що число кубинців, які просять притулку в цьому році зросла на 80%, так як багато кубинців побоюються, що поліпшення відносин між Кубою і США призведе до того, що вихідці з Куби більше не зможуть автоматично отримувати право на проживання в Америці.

Уряд Нікарагуа не пояснює, чому він не пропускає кубинців через свою територію, але Манагуа вважається союзником уряду Куби.

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