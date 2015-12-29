Держдеп засумнівався в успіхах російської військової операції у Сирії
08:23, 29 грудня 2015Світ
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Офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що Вашингтон поки не бачить позитивного впливу військової операції Росії на ситуацію в Сирії.
REUTERS
Про це він сказав на брифінгу з журналістами, повідомляє РИА "Новости"
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При цьому він повторив позицію Вашингтона про те, що «Росія своїми діями сама ставить себе в дуже ризиковане становище в сенсі підтримки уряду, який пригнічує власний народ».
Як повідомляв УНІАН, раніше агентство Reuters повідомило, що представники влади та військові аналітики США нібито визнали успішність операція ВКС РФ в Сирії.
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