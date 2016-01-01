Як по всьому світу зустрічають Новий рік (фоторепортаж)

Варто зазначити, що у багатьох містах світу Новий рік зустрічають яскравими шоу, а також феєрверками.

Читайте такожПутін у новорічному зверненні згадав Сирію і важкі часи

Але у Франції, наприклад, це свято зустріли без салютів, оскільки заходи пройшли цього разу в умовах безпрецедентних заходів безпеки через збереження в країні підвищеної терористичної загрози.