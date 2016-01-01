Як по всьому світу зустрічають Новий рік (фоторепортаж)

05:52, 01 січня 2016
Світ
1651 0

Через різницю в часі деякі частини земної кулі вже починали зустрічати 2016-й рік, а інші тільки готувалися до його настання.

REUTERS

Варто зазначити, що у багатьох містах світу Новий рік зустрічають яскравими шоу, а також феєрверками.

Читайте такожПутін у новорічному зверненні згадав Сирію і важкі часи

Але у Франції, наприклад, це свято зустріли без салютів, оскільки заходи пройшли цього разу в умовах безпрецедентних заходів безпеки через збереження в країні підвищеної терористичної загрози.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter