В Пакистані в результаті вибуху газового балона в мікроавтобусі загинули 13 людей

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеве видання The Nation.

Інцидент стався в неділю, 3 січня, в районі Карак на трасі Індас. Мікроавтобус прямував з Пешавара в Дера-Ісмаїл-Хан. Раптово всередині транспортного засобу вибухнув газовий балон, сталася пожежа.

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За даними поліції, в мікроавтобусі були члени однієї сім'ї, які прямували на весілля.

Серед загиблих чотири жінки. Ще шестеро людей були врятовані й доставлені до найближчої лікарні.

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