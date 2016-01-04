В Пакистані в результаті вибуху газового балона в мікроавтобусі загинули 13 людей
02:21, 04 січня 2016Світ
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В Пакистані в результаті вибуху газового балона в мікроавтобусі загинули 13 людей, ще шестеро отримали поранення.
Інцидент стався в районі Карак на трасі Індас / Google Maps
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на місцеве видання The Nation.
Інцидент стався в неділю, 3 січня, в районі Карак на трасі Індас. Мікроавтобус прямував з Пешавара в Дера-Ісмаїл-Хан. Раптово всередині транспортного засобу вибухнув газовий балон, сталася пожежа.
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За даними поліції, в мікроавтобусі були члени однієї сім'ї, які прямували на весілля.
Серед загиблих чотири жінки. Ще шестеро людей були врятовані й доставлені до найближчої лікарні.
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