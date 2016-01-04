Землетрус в Індії: кількість жертв зросла до шести, більше 100 постраждали

Кількість жертв землетрусу в Індії зросла до шести осіб, ще понад 100 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на газету Times of India. Наголошується, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді розпорядився відправити в постраждалі райони оперативні підрозділи з протидії стихійним лихам.

Землетрус стався о 04:40 за місцевим часом. Його осередок залягав на глибині 10 км, епіцентр знаходився в окрузі Таменглонг в східному індійському штаті Маніпур поряд з кордоном з М'янмою. Підземні поштовхи також відчувалися практично у всіх північно-східних і східних штатах Індії, в тому числі, в Західній Бенгалії, Нагаленді, Аруначал-Прадеш і Маніпурі.

За інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда землетрусу становила 6,9; Геологічна служба США, в свою чергу, повідомила про землетрус магнітудою 6,8.

Найбільший збиток був нанесений місту Імпхал (адміністративний центр штату Маніпур). Там пошкоджені лінії електропередачі, відсутній телефонний зв'язок, зруйновано кілька десятків будинків.