На раніше атакованій бойовиками авіабазі в Індії пролунав потужний вибух

10:11, 04 січня 2016
Світ
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На авіабазі в індійському місті Патханкот, на яку в суботу напали бойовики, пролунав потужний вибух.

REUTERS

"Гучний вибух пролунав на території бази ВПС у Патханкоті", - йдеться в повідомленні агентства ANI в Twitter.

Нагадаємо, що ця авіабаза в суботу, 2 січня, зазнала нападу бойовиків. Незабаром силовики повідомили про ліквідацію всіх нападників. Але вчора поновилися перестрілки, загинули сім військовослужбовців.

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Індійські військові вважають, що бойовики проникли на територію Індії з пакистанського міста Бахавалпур (провінція Пенджаб). Імовірно, вони входили в екстремістське угрупування "Джаиш-е-Мухаммад", а метою нападу було порушення тенденції до поліпшення двосторонніх відносин, що намітилася після першого за 10 років візиту глави уряду Індії до Пакистану.

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