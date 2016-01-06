Офіс Меркель закрили через підозрілий предмет
10:31, 06 січня 2016Світ
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Будівля оточена правоохоронцями.
REUTERS
Офіс канцлера Німеччини Ангели Меркель закрили через виявлений там підозрілий предмет, передає Reuters.
Про це повідомив представник поліції. Будівля оточена правоохоронцями.
«Предмет вивчається експертами», — заявив поліцейський. Свідки бачили в оточеній зоні чотири жовті пластикові поштові скриньки.
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Нагадаємо, в листопаді в Ганновері був скасований футбольний матч, на якому мала бути присутня канцлер. Повідомлялося, що на стадіоні виявили підозрілий предмет.
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