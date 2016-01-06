Офіс Меркель закрили через підозрілий предмет

Будівля оточена правоохоронцями.

Офіс канцлера Німеччини Ангели Меркель закрили через виявлений там підозрілий предмет, передає Reuters. Про це повідомив представник поліції. Будівля оточена правоохоронцями. «Предмет вивчається експертами», — заявив поліцейський. Свідки бачили в оточеній зоні чотири жовті пластикові поштові скриньки. Читайте такожМеркель засудила масові напади на жінок у Кельні Нагадаємо, в листопаді в Ганновері був скасований футбольний матч, на якому мала бути присутня канцлер. Повідомлялося, що на стадіоні виявили підозрілий предмет.

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