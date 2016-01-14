"Аль-Джазіра" припиняє мовлення в США

Як передає BBC, мовлення буде припинено з квітня, після чого "Аль-Джазіра" обіцяє розширити охоплення онлайн-мовлення в США.

На думку компанії, її бізнес-модель далі "просто не може бути стійкою у світлі економічних проблем".

Канал "Аль-Джазіра Америка" був запущений в 2013 році, маючи намір стати більш серйозним і глибоким джерелом інформації для американців, ніж CNN і Fox News.

"Аль-Джазіра" замінила собою канал Current TV, заснований колишнім віце-президентом США Альбертом Гором і куплений катарським мовником за суму близько 500 мільйонів доларів. Також канал витратив мільйони доларів на те, щоб найняти кращих американських журналістів.

Водночас хоча "Аль-Джазіра Америка" була доступна для близько 60 мільйонів домогосподарств, у 2015 році канал дивилися щодня лише 19 тисяч глядачів в середньому, що набагато менше, ніж показники його конкурентів.