Влада Швейцарії відбирає у біженців гроші в обмін на дозвіл залишитися в країні
Як повідомляє агентство Reuters, тема примусу мігрантів до передачі грошей представникам швейцарських властей була піднята в ефірі телеканалу SRF.
Виступив там біженець з Сирії і повідомив, що влада дозволила йому залишити при собі 1000 франків (близько 994 доларів), а все інше зажадали віддати в обмін на дозвіл чекати отримання права залишитися в Швейцарії в центрі розміщення мігрантів.
Читайте такожТуреччина депортує біженців назад в Сирію, стверджуючи, що з їх згоди - BBC
У міграційному відомстві Швейцарії дану практику назвали нормальною, оскільки отримані гроші йдуть на утримання і соціальні виплати, пише РБК.
При цьому чиновники стверджують, що якщо біженець протягом семи місяців вирішить добровільно покинути Швейцарію, то гроші йому повернуть в повному обсязі. Якщо ж він влаштується на роботу, то повинен буде віддавати до 10% заробітку державі, поки сума не досягне 15 тис. франків. Саме в таку цифру в Швейцарії оцінюють витрати на прийом кожного приїжджого.