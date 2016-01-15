Влада Швейцарії відбирає у біженців гроші в обмін на дозвіл залишитися в країні

Виступив там біженець з Сирії і повідомив, що влада дозволила йому залишити при собі 1000 франків (близько 994 доларів), а все інше зажадали віддати в обмін на дозвіл чекати отримання права залишитися в Швейцарії в центрі розміщення мігрантів.

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У міграційному відомстві Швейцарії дану практику назвали нормальною, оскільки отримані гроші йдуть на утримання і соціальні виплати, пише РБК.

При цьому чиновники стверджують, що якщо біженець протягом семи місяців вирішить добровільно покинути Швейцарію, то гроші йому повернуть в повному обсязі. Якщо ж він влаштується на роботу, то повинен буде віддавати до 10% заробітку державі, поки сума не досягне 15 тис. франків. Саме в таку цифру в Швейцарії оцінюють витрати на прийом кожного приїжджого.