Кремль може втратити статус об'єкта всесвітньої спадщини через пам'ятник київському князю Володимиру - ЮНЕСКО

Цього не виключає постійний представник Росії при ЮНЕСКО Елеонора Митрофанова, повідомляє "Эхо Москвы".

За її словами, переговори з російською владою все ще тривають.

Як повідомляє РБК, раніше стало відомо, що ЮНЕСКО не рекомендує ставити пам'ятник на Боровицької площі у Москві. Таку відповідь на своє звернення отримала депутат Мосміськдуми Олена Шувалова.

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У відповіді ЮНЕСКО йдеться, що рішення про зведення пам'ятника князю Володимиру на Боровицькій площі було прийнято Мосміськдумою «без будь-яких консультацій з МЗС Росії та без урахування вимоги Конвенції ЮНЕСКО 1972 року «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини», повідомила раніше прес-служба Мосміськдуми.

У повідомленні зазначалося, що, на думку Міжнародної ради зі збереження пам'яток і визначних місць ЮНЕСКО, «встановлення пам'ятника може мати негативні наслідки для видатного світового значення об'єкта», тому московській владі рекомендується підібрати для монумента інше місце.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада в Москві оголосили про початок будівництва пам'ятника київському князю Володимиру.

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З боку Росії протягом довгого часу спостерігається значна кількість спотворень української історії.

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На думку істориків, Київська Русь є першою формою української державності. На кінець 9-го століття, в період її становлення і розвитку, на території сучасної Москви були болота. Датою заснування нинішньої столиці Росії за офіційною версією вважається 1147 рік. Сама ж Росія за версією українських і багатьох західних вчених не є прямим спадкоємцем Київської Русі.