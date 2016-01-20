Bloomberg: Сьогодні Керрі та Лавров обговорять одразу дві війни - в Україні та Сирії

Сьогодні держсекретар США Джон Керрі зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити відразу дві війни: в Сирії і на Донбасі, передає DT.UA з посиланням на Bloomberg.

Діалог розпочнеться під егідою ООН наступного тижня. 13 січня президенти Барак Обама і Володимир Путін намагалися вирішити питання учасників переговорів під час телефонної розмови, але не змогли досягти згоди.

Американські експерти вважають, що в цьому питанні у Лаврова є підстави вести розмову з позиції сили, оскільки російські бомбардування в Сирії змінили розташування сил. "За допомогою російських ВКС сили Асада почали перемагати на полі бою. Тому справжні переговори почнуться саме зараз", - вважає директор центру дослідження проблем Близького Сходу в Університеті Оклахоми Джошуа Ландіс.

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Водночас, ситуація зовсім інша у діалозі російського і американського дипломата щодо України, про війну на сході якої Керрі і Лавров теж сьогодні будуть говорити.

Нагадаємо, 15 січня помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд зустрілася з радником президента Росії Владиславом Сурковим. Цей захід було спрямовано на забезпечення повного виконання Мінських угод.