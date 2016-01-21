У Єгипті невідомі напали на пост поліції: п'ятеро загиблих

Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипту.

Серед загиблих - три офіцери. Ще троє поліцейських отримали поранення, йдеться в повідомленні міністерства, передає DW.

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Правоохоронці оточили район, де стався напад, і почали шукати нападників. Відповідальність за попередні напади в цьому районі брало на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Вже сотні єгипетських поліцейських та солдатів загинули від 2013 року на Сінайському півострові та в регіоні Каїра від рук бойовиків. Кілька радикальних угруповань, в тому числі прихильники скинутого президента Мухаммеда Мурсі, протистоять центральній владі Єгипту.