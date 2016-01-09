На курортах Єгипту посилено заходи безпеки - ЗМІ

Про це повідомляє новинний портал "Аль-Йоум ас-Сабіа", посилаючись на джерело в силових структурах, передає РБК-Україна.

У містах Шарм-еш-Шейх, Таба, Дахаб, Набак, Сан-Катрін і інших посилено патрулювання і охорону готелів.

За інформацією МВС Єгипту, двоє терористів проникли в п'ятницю в готель в місті Хургада через ресторан, який виходить на вулицю. Терористи погрожували постояльцям готелю холодною зброєю. При цьому представники сил безпеки змогли чинити їм опір і перешкодили нападникам сховатися.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в єгипетському курортному місті Хургада озброєні люди відкрили вогонь по входу в готель, в якому зупиняються іноземні туристи.