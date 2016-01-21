У столиці Єгипту прогримів вибух, загинули шість осіб - ЗМІ

Жертвами вибуху в єгипетській столиці сьогодні стали шість осіб, ще 23 отримали поранення.

Такі дані наводить телеканал "Аль-Хаят", передає ТАСС.

Раніше повідомлялося, що інцидент стався в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку в районі Гіза поблизу вулиці Харам, що веде до Великих пірамід.

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Відомо, що в поліцію надійшов виклик про перебування в цьому приміщенні групи терористів, які організували там міні-фабрику з виробництва вибухівки. Прибула на місце група захоплення увірвалася в квартиру і виявила там кілька саморобних вибухових пристроїв. При спробі знешкодити одну з бомб прогримів потужний вибух. У числі загиблих - двоє правоохоронців, у тому числі офіцер МВС.

Постраждали кілька співробітників правопорядку, в тому числі глава кримінального управління Гізи, а також мешканці прилеглих квартир. На місці події працюють сапери і бригади швидкої допомоги, які евакуюють поранених.

Вибуховою хвилею зруйновано частину фасаду будівлі. Співробітники силових структур оточили район інциденту, перекриті всі прилеглі вулиці.