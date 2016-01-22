КНДР заарештувала студента із США за "ворожі дії" - ЗМІ

Державне інформаційне агентство ЦТАК пише, що мова йде про Отто Фредеріка Вомб'єре, студента Університету Вірджинії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Повідомляється, що він приїхав в КНДР як турист, заявивши, що у нього немає намірів "зруйнувати єдність нації", однак уряд США, на думку Пхеньяна, "маніпулював" молодою людиною.

Які саме ворожі дії здійснив американський турист, не уточнюється. Зараз стосовно арештованого ведеться розслідування.

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У держдепартаменті США повідомили, що в курсі повідомлень ЗМІ про затримання громадянина США в КНДР.

За словами заступника прес-секретаря відомства, Вашингтон підтримує зв'язок з посольством Швеції в Пхеньяні для надання допомоги співвітчизнику.