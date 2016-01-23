Канадська поліція уточнила кількість жертв стрілянини у школі

Під час стрілянини у школі містечка Ла-Рош загинули не п’ятеро, а четверо людей, передає Радіо Свобода.

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"Початкова інформація була про п'ять смертей в результаті цієї трагедії. Але на цей час можу підтвердити, що загинули четверо людей", – сказала Леві.

За її словами, близько другої години дня чоловіка-нападника зі зброєю затримали, зараз він перебуває під вартою.

Керівник поліції зазначила, що влада наразі не називає імена жертв, розслідування нападу триває. Вона також не назвала кількості поранених і ступеня тяжкості їхніх травм.

22 січня у школі поселення Ла-Рош, населеного в основному корінними жителями, в північній канадській провінції Саскачеван, молодий чоловік влаштував стрілянину. Прем’єр-міністр Канади повідомив про 5 загиблих і щонайменше двох людей, які перебувають у критичному стані. Пізніше поліція заявила, що загиблих на одного менше. Точна цифра поранених, як і особи жертв, невідомі.

У Канаді діють суворіші, аніж у США, закони щодо права на зброю. Масові розстріли тут відносно рідкісне явище. Одна з найгучніших атак була в Канаді у 1989 році, коли через напад на політехнічну школу в Монреалі загинуло 14 студентів.