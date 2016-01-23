ООН через борги позбавляє права голосу 15 країн

До Генасамблеї ООН надійшов лист від генсека організації Пан Гі Муна про те, що 15 країн не заплатили членські внески в організацію і можуть голосувати лише у виняткових випадках. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

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Згідно з офіційним листом генсека, серед боржників, зокрема, Венесуела і Лівія. Борг Венесуели становить близько 3 млн доларів.

Також у списку боржників зазначена Домініканська республіка (2,1 млн доларів), Сент-Вінсент і Гренадіни (2155 доларів), Бурунді (1360 доларів).

При цьому підкреслюється, що у разі, якщо країна-член ООН не може заплатити через незалежні від неї обставини, то їй можуть залишити право голосувати.

Так, Генасамблея ухвалила резолюцію, що дозволяє п'яти бідним країнам, які перебувають у стані війни, включно із Сомалі та Єменом, голосувати протягом поточної сесії, незважаючи на борг.

Венесуела, яка є членом Радбезу ООН, в наступному місяці стане його головою. Борг за членськими внесками на це не вплине.