ООН через борги позбавляє права голосу 15 країн
Серед боржників – Венесуела та Лівія.
До Генасамблеї ООН надійшов лист від генсека організації Пан Гі Муна про те, що 15 країн не заплатили членські внески в організацію і можуть голосувати лише у виняткових випадках. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".
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Згідно з офіційним листом генсека, серед боржників, зокрема, Венесуела і Лівія. Борг Венесуели становить близько 3 млн доларів.
Також у списку боржників зазначена Домініканська республіка (2,1 млн доларів), Сент-Вінсент і Гренадіни (2155 доларів), Бурунді (1360 доларів).
При цьому підкреслюється, що у разі, якщо країна-член ООН не може заплатити через незалежні від неї обставини, то їй можуть залишити право голосувати.
Так, Генасамблея ухвалила резолюцію, що дозволяє п'яти бідним країнам, які перебувають у стані війни, включно із Сомалі та Єменом, голосувати протягом поточної сесії, незважаючи на борг.
Венесуела, яка є членом Радбезу ООН, в наступному місяці стане його головою. Борг за членськими внесками на це не вплине.