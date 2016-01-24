Біля берегів Нікарагуа затонуло судно з туристами: 13 загиблих

Біля берега острова Біг-Корн в Карибському морі зазнало аварії судно, на борту якого перебували 32 особи, повідомляє Газета.ru.

"Судно перекинулося на відстані двох миль від острова, який належить Нікарагуа, загинуло дев'ять осіб, ще четверо вважаються зниклими без вісті", - йдеться в повідомленні.

На борту корабля знаходилися 25 громадян сусідньої Коста-Ріки, четверо громадян США і троє громадян Нікарагуа, у тому числі двоє членів екіпажу.

За словами голови ВМС Марвіна Корралеза, власник судна та його помічник затримані поліцією. Їм можуть бути пред'явлені звинувачення.

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За попередніми даними, екіпаж без необхідних документів перевозив туристів за поганих погодніх умов, що стало причиною перекидання судна.