У Португалії проходять президентські вибори

У Португалії проходять вибори на пост президента країни, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Голосування почалося о 8 ранку за місцевим часом і триватиме до 7 вечора.

Відповідно до законодавства Португалії, майбутній президент обирається терміном на п'ять років і змінить чинного главу держави Анібала Каваку Сілву, який обіймав свою посаду два терміни поспіль. Якщо жодний з кандидатів на пост президента країни в першому турі не набере більш як 50% голосів, то відбудеться другий тур голосування, який відбудеться 14 лютого.

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Наголошується, що вперше на вищий державний пост претендує одразу десять кандидатів.

Раніше стало відомо про повторне призначення Педру Пассуша Коелью на пост прем'єр-міністра Португалії.