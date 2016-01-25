Обама заявив, що не хотів би в третій раз ставати президентом

Про це повідомляє ABC News.

За словами Обами, президентство забирає багато часу від сімейного життя, а Білий дім повинен постійно оновлюватися «новою енергією і новими ідеями».

Обама додав, що не прагне на третій термін, оскільки впевнений, що ситуація в США стала набагато кращою, ніж коли він вперше став президентом.

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За словами президента США, щасливим у президентстві, яке закінчується в січні наступного року, його робить можливість покинути "бульбашку", в якій він знаходиться. Такою "бульбашкою" є жорсткий контроль служби безпеки під час поїздок за межами Білого дому, і це є найскладнішим у президентстві.