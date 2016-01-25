Обама заявив, що не хотів би в третій раз ставати президентом
04:17, 25 січня 2016Світ
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Президент Сполучених штатів Америки Барак Обама заявив, що не приймав би участь у виборах на посаду президента втретє, навіть за наявності такої можливості.
REUTERS
Про це повідомляє ABC News.
За словами Обами, президентство забирає багато часу від сімейного життя, а Білий дім повинен постійно оновлюватися «новою енергією і новими ідеями».
Обама додав, що не прагне на третій термін, оскільки впевнений, що ситуація в США стала набагато кращою, ніж коли він вперше став президентом.
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За словами президента США, щасливим у президентстві, яке закінчується в січні наступного року, його робить можливість покинути "бульбашку", в якій він знаходиться. Такою "бульбашкою" є жорсткий контроль служби безпеки під час поїздок за межами Білого дому, і це є найскладнішим у президентстві.
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