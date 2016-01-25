Новим головою ПАРЄ став іспанський депутат Педро Аграмунт

Про це йдеться в повідомленні на сайті асамблеї.

Аграмунт замінить Анн Брассер від Люксембургу, що займала цей пост з січня 2014 року.

Він став четвертим іспанцем, який посів цю посаду.

У своїй промові новообраний голова ПАРЄ висловився, зокрема, на захист мусульман.

"Міжнародний тероризм являє собою фундаментальну, багатогранну небезпеку... Якщо ми хочемо перемогти тероризм, ми повинні співпрацювати і визнати мусульманські громади в якості одного з найсильніших наших союзників, а не штовхати їх до підозрілості і ненависті. Ми не повинні забувати, що більшість жертв тероризму у світі також мусульмани", - сказав він.

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Крім кризи з біженцями в Європі, Аграмунт звернув увагу на невирішеність збройного конфлікту в Україні, а також конфліктів у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабасі.

Також глава ПАРЄ звернув увагу на "хвилю лівого і правого популізму, зростання націоналізму і ерозію демократичних принципів і прав людини в деяких місцях".

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За його словами, "всі ці питання погрожують скасувати десятиліття прогресу в напрямку створення більшого союзу, більш відкритих кордонів та більш тісної інтеграції", і ситуацію необхідно змінювати зараз, оскільки "будучи розділеною, Європа буде втрачена".

Аграмунт є депутатом в ПАРЄ з 2003 року, він представляє іспанську Народну партію.

З січня 2010 року глава ПАРЄ обирається більшістю голосів парламентаріїв на один рік з правом повторного переобрання ще на рік.