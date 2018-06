На східному узбережжі США через сніговий шторм загинули 30 людей

Частина загиблих стали жертвами автомобільних аварій, що почастішали через погану погоду. У Пенсільванії і Нью-Джерсі три людини померли від отруєння чадним газом, коли сиділи в своїх машинах з включеними двигунами. У Південній Кароліні двоє літніх людей задихнулися чадним газом, коли завели в гаражі генератор через відключення електрики в будинку, передає Медуза.

In Photos: How New York handled being buried by a massive blizzard https://t.co/BSm33GHDMMpic.twitter.com/Xjc7nk9g1E