На східному узбережжі США через сніговий шторм загинули 30 людей

19:24, 25 січня 2016
Світ
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Число загиблих в результаті снігового шторму на східному узбережжі США збільшилася до 30 осіб.

шторм сша / twitter.com/vicenews

Частина загиблих стали жертвами автомобільних аварій, що почастішали через погану погоду. У Пенсільванії і Нью-Джерсі три людини померли від отруєння чадним газом, коли сиділи в своїх машинах з включеними двигунами. У Південній Кароліні двоє літніх людей задихнулися чадним газом, коли завели в гаражі генератор через відключення електрики в будинку, передає Медуза.

Сніговий шторм, що почався увечері 22 січня, став одним з найсильніших в історії США. У Нью-Йорку випало більше 68 сантиметрів опадів. У 2006 році, коли був зафіксований рекордний рівень опадів за усю історію спостережень, снігу випало всього на 2,5 міліметра більше.

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Шторм викликав перебої в транспортному сполученні. З вечора 22 січня у США скасували понад 12 тисяч авіарейсів.

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