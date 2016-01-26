Google забезпечить 25 тисяч біженців нетбуками

Про це повідомили у відділі благодійності компанії, передає Deutsche Welle. Ці гроші буде витрачено на 25 тисяч нетбуків типу Chromebook, які працюють на операційній системі Chrome OS.

На думку компанії, ці нетбуки полегшать біженцям доступ до освітніх пропозицій, а також до можливостей контактувати зі своїми рідними.

Нетбуки буде передано через благодійні організації, які активно займаються проблемами біженців, пише інформагенція epd. Організації зможуть подати запити на отримання до 5000 нетбуків. Серед партнерів Google також Федерація робітників-самаритян та Deutsche Telekom.

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На сторінці проекту також цитують схвальні відгуки представників федерального уряду. "Швидке вивчення німецької мови, швидка інтеграція на ринку праці, як і знайомство із законодавством, культурою та історією Німеччини є важливими чинниками успішної інтеграції", - пише координатор уряду по роботі з біженцями Петер Альтмаєр.