У Болівії автобус упав в ущелину, загинули 9 осіб
Не менш дев'яти осіб загинули при падінні автобуса з обриву на заході Болівії.
Про це повідомляє у вівторок, 26 січня, Дождь з посиланням на EFE.
Аварія сталася в регіоні Юнгас, недалеко від столиці Болівії — міста Ла-Пас. Автобус із групою перуанських туристів зійшов з дороги і перекинувся в гірську ущелину завглибшки близько ста метрів. У тому ж місці знаходиться водоспад.
На місці працюють рятувальники. Особи загиблих поки не встановили.
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Відомо, що внаслідок аварії чотири людини отримали поранення. Fox News Latino передає, що серед них десятирічний хлопчик, двоє дорослих з важкими травмами і один чоловік у критичному стані. Всі вони доставлені в найближчу лікарню.
В середньому в результаті аварій на дорогах Болівії щорічно помирають близько тисячі осіб, отримують травми близько сорока тисяч.