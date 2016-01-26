Секретар Радбезу РФ звинуватив США в прагненні відібрати "багатющі" ресурси Росії

Про це він заявив у вівторок, 26 січня, в інтерв'ю газеті «Московський Комсомолець».

«Керівництво США позначило для себе мету — домінувати у світі. У зв'язку з цим їм не потрібна сильна Росія. Навпаки, їм потрібно максимально послабити нашу країну. Не виключається досягнення цієї мети шляхом розпаду Російської Федерації. Це відкриє Сполученим Штатам доступ до багатющих ресурсів, які, на їхню думку, Росія має незаслужено», — сказав Патрушев.

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При цьому, за його словами, Вашингтон вважає, що при бажанні здатний зіграти роль каталізатора цього процесу.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради безпеки РФМикола Патрушев вважає, що США були справжніми ініціаторами "державного перевороту" в Україні, витративши на це $5 млрд.