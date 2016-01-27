Поліція Швеції назвала можливу причину вибуху в торговому центрі
03:56, 27 січня 2016Світ
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Правоохоронні органи Швеції назвали попередню причину вибуху в торговому комплексі в центрі Стокгольма.
REUTERS
Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Svt.se, причиною інциденту міг стати піротехнічний пристрій.
«Дуже схоже на потужну петарду, це попередня оцінка. На даний момент техніки не змогли запропонувати іншу причину вибуху», — уточнив представник поліції міста Свен-Ерік Ульссон.
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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі столиці Швеції Стокгольмі прогримів вибух у торговому центрі. Відзначається, що люди під час вибуху не постраждали.
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