Поліція Швеції назвала можливу причину вибуху в торговому центрі

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Svt.se, причиною інциденту міг стати піротехнічний пристрій.

«Дуже схоже на потужну петарду, це попередня оцінка. На даний момент техніки не змогли запропонувати іншу причину вибуху», — уточнив представник поліції міста Свен-Ерік Ульссон.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі столиці Швеції Стокгольмі прогримів вибух у торговому центрі. Відзначається, що люди під час вибуху не постраждали.