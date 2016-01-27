Обвал на сховищі ядерних відходів у Франції: одна людина загинула, є постраждалі
08:59, 27 січня 2016Світ
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У Франції в результаті гірського обвалу на сховищі ядерних відходів загинула людина, ще одна постраждала.
Унаслідок гірського обвалу в сховищі ядерних відходів загинула людина / qz.com
Як передає ВВС з посиланням на представників екстрених служб, коли завалилася частина скелі, обоє людей перебували в тунелі у сховищі в місті Бюре, розташованому за 138 км на схід від Парижа.
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Робітників евакуювали, ведеться розслідування.
Наголошується, що в момент обвалу ядерних відходів у сховищі не було. Зараз його використовують лише як лабораторію і готують до зберігання відходів у майбутньому.
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