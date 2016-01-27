Епідемія грипу до Кремля не добралася, але "усі напоготові"

Про це розповів журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС,

"Адміністрація не хворіє, вона здорова", - сказав він.

"Безумовно, є ті, хто хворіє, але в цілому епідемії немає", - зазначив прес-секретар.

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Пєсков розповів, що співробітники Кремля "вживають заходів обережності, хтось робить щеплення".

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"Важливі сезонні запобіжні заходи, усі напоготові", - сказав він.

При цьому він відмовився коментувати припущення депутатів про те, що епідемія грипу в Росії є диверсією з боку Заходу. «З цього приводу я не думаю нічого», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МОЗ заявили про епідемію грипу в Україні, кількість жертв зросла до 83.