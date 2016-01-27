Ростуризм заявив, що в Туреччині ісламісти готують захоплення російських туристів в заручники

З таким попередженням виступило російське федеральне агентство з туризму, передає Бі-бі-сі. "Заручники можуть переправлятися на підконтрольні бойовикам території для проведення публічних страт та використання в якості "живих щитів" в бойових зіткненнях з сирійськими урядовими та коаліційними військами", - йдеться в повідомленні на сайті Ростуризму.

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Це попередження адресоване насамперед тим росіянам, які відвідують Туреччину самостійно, оскільки російські туроператори припинили продаж турів і почали анулювати вже продані ще в листопаді 2015 року після інциденту зі збитим російським військовим літаком на турецько-сирійському кордоні.

"Формально це рекомендація, але у нас рекомендації прирівняні до заборони", - пояснила прес-секретар Російського союзу туріндустрії Ірина Тюріна.