Каспаров: Путін хоче правити, як Сталін, а жити, як Абрамович
08:55, 23 червня 2008Світ
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Медведєва політик порівняв з Лукашенком
«Путін – скоріше олігарх, ніж диктатор, іншими словами він хоче управляти, як Сталін, а жити, як Абрамович», - таку точку зору висловив екс-чемпіон світу з шахів в інтерв`ю іспанській El Pais. Створивши видимість демократичного лідера, насправді він зруйнував російську державу, оскільки путінська Росія, на думку Каспарова, корумпована від початку і до кінця. Вона нагадує феодальну владу, резюмував він.
Нинішній президент Росії Дмитро Медведєв, вважає Каспаров, створює лише видимість ліберального лідера, багато в чому він схожий на білоруського главу держави Олександра Лукашенка.
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