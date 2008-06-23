Каспаров: Путін хоче правити, як Сталін, а жити, як Абрамович

«Путін – скоріше олігарх, ніж диктатор, іншими словами він хоче управляти, як Сталін, а жити, як Абрамович», - таку точку зору висловив екс-чемпіон світу з шахів в інтерв`ю іспанській El Pais. Створивши видимість демократичного лідера, насправді він зруйнував російську державу, оскільки путінська Росія, на думку Каспарова, корумпована від початку і до кінця. Вона нагадує феодальну владу, резюмував він.

Нинішній президент Росії Дмитро Медведєв, вважає Каспаров, створює лише видимість ліберального лідера, багато в чому він схожий на білоруського главу держави Олександра Лукашенка.

Газета.ру