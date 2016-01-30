BBC: Іранський дрон стежив за військовим кораблем США

Про це повідомляє BBC Україна з посиланням на держтелебачення Ірану.

Командувач ВМС Ірану похвалив оператора дрона за наближення до корабля "з метою отримання настільки точних кадрів бойових підрозділів іноземних військ".

Адм Хабібола Сайарі, голова ВМС Ірану, також сказав місцевому телебаченню, що це був доказ "хоробрості, досвідченості та наукових здібностей операторів дронів".

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Загрози для американського корабля "Гаррі Трумен" спостереження не становило, але, за словами прес-секретаря ВМС США Ніколь Швегман, цей крок був "непрофесійним і ненормальним", повідомляє Reuters.

Пані Швегман зазначила, що інцидент стався 12 січня, у той самий день, коли 10 американських моряків помилково увійшли у морський простір Ірану.

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